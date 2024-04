Concert Musique du monde relaxante et médiative Ingersheim, jeudi 23 mai 2024.

Laissez-vous emporter par une expérience sonore unique avec le concert de musique relaxante et médiative de Monsieur Renaud Schmitt.

Renaud Schmitt est un musicien polyvalent et talentueux, œuvrant dans divers domaines musicaux depuis de nombreuses années en Centre-Alsace. Compositeur, ses œuvres musicales ont envoûté les spectateurs dans des films, des court-métrages, des documentaires, des spectacles son et lumière ainsi que des publicités. Mais c’est en tant que concertiste qu’il se distingue particulièrement, avec ses performances de musique du monde relaxante et méditative, mettant en valeur les sonorités envoûtantes des flûtes amérindiennes et sa propre voix.

Les concerts de l’artiste attirent un public fervent, remplissant souvent les églises de la région. Ses compositions musicales captivantes ont également été entendues dans des cinémas et des spectacles son et lumière prestigieux, tels que L’Or du Rhin, rassemblant des milliers de spectateurs émerveillés.

Sa formation à la Faculté de Musicologie et au Conservatoire National de Région de Strasbourg, où il a étudié l’orgue, a façonné son talent et son expertise musicale. EUR.

41 rue Jeanne d’Arc

Ingersheim 68040 Haut-Rhin Grand Est culturecom@ville-ingersheim.fr

