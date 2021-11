Barberaz Barberaz Barberaz, Savoie Concert musique du monde : Lo Siento Barberaz Barberaz Catégories d’évènement: Barberaz

Savoie

Concert musique du monde : Lo Siento Barberaz, 5 décembre 2021, Barberaz. Concert musique du monde : Lo Siento Le Théâtre 40 40 route d’Apremont Barberaz

2021-12-05 18:00:00 18:00:00 – 2021-12-05 Le Théâtre 40 40 route d’Apremont

Barberaz Savoie Barberaz Lo siento c’est la rencontre de deux univers: une chanteuse française qui chante sa « saudade » pour le Brésil et le Cap Vert comme une petite madeleine, et un guitariste franco-­espagnol tout juste rentré de son voyage d’un an dans toute l’Amérique du sud le40@sfr.fr +33 6 77 10 75 40 https://www.letheatre40.com/agenda/spectacles-a-venir/lo-siento.html Le Théâtre 40 40 route d’Apremont Barberaz

dernière mise à jour : 2021-11-27 par

Détails Catégories d’évènement: Barberaz, Savoie Autres Lieu Barberaz Adresse Le Théâtre 40 40 route d'Apremont Ville Barberaz lieuville Le Théâtre 40 40 route d'Apremont Barberaz