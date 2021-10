Barberaz Barberaz Barberaz, Savoie Concert musique du monde : Chantez : Vaille que Weill Barberaz Barberaz Catégories d’évènement: Barberaz

Concert musique du monde : Chantez : Vaille que Weill Barberaz, 17 octobre 2021, Barberaz. Concert musique du monde : Chantez : Vaille que Weill 2021-10-17 18:00:00 18:00:00 – 2021-10-17 19:15:00 19:15:00 Le Théâtre 40 40 route d’Apremont

Barberaz Savoie Barberaz Découvrir des dizaines d’adaptations allant de la chansonnette sirupeuse italienne à la chanson traditionnelle écossaise, en passant par bien d’autres chemins. le40@sfr.fr +33 6 77 10 75 40 https://www.letheatre40.com/agenda/spectacles-a-venir/vaille-que-weill.html dernière mise à jour : 2021-09-28 par

