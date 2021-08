Brest Musée des Beaux-Arts Brest, Finistère Concert : Musique de Salon / Musée des Beaux-Arts de Brest Musée des Beaux-Arts Brest Catégories d’évènement: Brest

Musée des Beaux-Arts, le vendredi 17 septembre à 17:00

Pour ce projet, le contrebassiste Sébastien Boisseau et son invité surprise s’appuient sur un travail de mise en relation d’acteurs de la société, d’habitants curieux et volontaires, avec la matière musicale et les artistes eux-mêmes. Concert organisé par Plages Magnétiques.

Concert organisé par Plages Magnétiques / Sur réservation (jauge limitée) à partir du 8 septembre

Quelque part entre le salon littéraire et la réunion Tupperware, il s’agit de transformer la galerie du musée en salon de musique, le temps d’un échange avec le public. Musée des Beaux-Arts 24, rue Traverse, 29200, Brest Brest Finistère

2021-09-17T17:00:00 2021-09-17T18:30:00

