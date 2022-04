Concert : musique de l’Inde Sélestat Sélestat Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Sélestat

Concert : musique de l’Inde Sélestat, 4 juin 2022, Sélestat. Concert : musique de l’Inde Sélestat

2022-06-04 14:30:00 – 2022-06-04 16:00:00

Sélestat Bas-Rhin Venez écouter des mélodies traditionnelles de l’Inde interprétées au Sitar et au Surbahar par Nicolas Delaigue et découvrir leur histoire. Concert de musique indienne pour tout public à la médiathèque +33 3 88 58 03 20 Venez écouter des mélodies traditionnelles de l’Inde interprétées au Sitar et au Surbahar par Nicolas Delaigue et découvrir leur histoire. Sélestat

dernière mise à jour : 2022-04-23 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Sélestat Autres Lieu Sélestat Adresse Ville Sélestat lieuville Sélestat Departement Bas-Rhin

Sélestat Sélestat Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/selestat/

Concert : musique de l’Inde Sélestat 2022-06-04 was last modified: by Concert : musique de l’Inde Sélestat Sélestat 4 juin 2022 Bas-Rhin Sélestat

Sélestat Bas-Rhin