Daon Mayenne Daon Le vendredi 20 août, rendez-vous dès 19h au Château de la Porte à Daon pour un concert de musique de l’Inde du nord avec Thomas Jacquot au sitar et Alexis Weisgerber aux Tablas.

Détails Catégories d’évènement: Daon, Mayenne Autres Lieu Daon Adresse Lieu-dit La Porte Château de la Porte Ville Daon lieuville 47.77594#-0.66998