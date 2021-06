Moulins Moulins Allier, Moulins Concert musique de l’Artillerie Moulins Moulins Catégories d’évènement: Allier

Moulins

Concert musique de l’Artillerie Moulins, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Moulins. Concert musique de l’Artillerie 2021-07-06 19:00:00 19:00:00 – 2021-07-06 20:00:00 20:00:00

Moulins Allier La formation musicale de l’Armée de Terre investit le Quartier Villars pour un concert exceptionnel en plein air. accueil@cncs.fr +33 4 70 20 76 20 La formation musicale de l’Armée de Terre investit le Quartier Villars pour un concert exceptionnel en plein air.

Détails Catégories d’évènement: Allier, Moulins Étiquettes évènement : Autres Lieu Moulins Adresse Ville Moulins lieuville 46.56167#3.31955