Lapalisse Lapalisse Allier, Lapalisse Concert « Musique de l’Artillerie » Lapalisse Lapalisse Catégories d’évènement: Allier

Lapalisse

Concert « Musique de l’Artillerie » Lapalisse, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Lapalisse. Concert « Musique de l’Artillerie » 2021-07-21 16:00:00 16:00:00 – 2021-07-21

Lapalisse Allier Lapalisse Allier 50 musiciens dirigés par le Chef de musique principal Laurent Arandel, assisté du Major Sous-Chef de musique Hervé Blanluet et du Tambour-major, l’adjudant-chef Jean-Michel Gatta. +33 4 70 99 08 39 dernière mise à jour : 2021-07-08 par Office de tourisme du pays de Lapalisse Allier Tourisme – source : Apidae TourismeAllier Tourisme – source : Apidae Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Allier, Lapalisse Étiquettes évènement : Autres Lieu Lapalisse Adresse Ville Lapalisse lieuville 46.24874#3.63957