Concert musique de chambre – Octuor de Franz Schubert par l’Orchestre Régional de Normandie

2022-07-25 21:00:00 21:00:00 – 2022-07-25 22:30:00 22:30:00

Octuor de Schubert.

Par l’Orchestre Régional de Normandie :

Florian Maviel, violon et direction – Jean-Yves Ehkirch, violon – Cédric Catrisse, violon alto

– Aurore Doué, violoncelle – Fabrice Béguin, contrebasse – Gilles Leyronnas, clarinette –

Arthur Heintz, cor – Clément Bonnay, basson.

Réunissant huit musiciens – cordes et vents – de l’Orchestre Régional de Normandie, ce programme donne à entendre une œuvre majeure du compositeur romantique, Franz Schubert. Contemporain du célèbre quatuor La jeune fille et la mort, l’Octuor reflète une volonté de bonne humeur et un entrain que l’on ne retrouve pourtant pas dans les autres compositions de Schubert écrites à cette période qui marque le crépuscule de la vie de l’auteur.

