Dieppe Dieppe Dieppe, Seine-Maritime [Concert] Musique de chambre Dieppe Dieppe Catégories d’évènement: Dieppe

Seine-Maritime

[Concert] Musique de chambre Dieppe, 12 décembre 2021, Dieppe. [Concert] Musique de chambre 2021-12-12 15:00:00 15:00:00 – 2021-12-12 Rue de Chastes Musée de Dieppe (Château)

Dieppe Seine-Maritime Les élèves et professeurs de musique de chambre du Conservatoire mettent à l’honneur des compositrices contemporaines de Saint-Saëns.

Au programme ce dimanche : Louise Farrenc, Mel Bonis, Cécile Cheminade et Augusta Holmès. Les élèves et professeurs de musique de chambre du Conservatoire mettent à l’honneur des compositrices contemporaines de Saint-Saëns.

Au programme ce dimanche : Louise Farrenc, Mel Bonis, Cécile Cheminade et Augusta Holmès. museededieppe@mairie-dieppe.fr +33 2 35 06 61 99 https://www.saintsaensdieppe21.fr/ Les élèves et professeurs de musique de chambre du Conservatoire mettent à l’honneur des compositrices contemporaines de Saint-Saëns.

Au programme ce dimanche : Louise Farrenc, Mel Bonis, Cécile Cheminade et Augusta Holmès. dernière mise à jour : 2021-07-22 par

Détails Catégories d’évènement: Dieppe, Seine-Maritime Autres Lieu Dieppe Adresse Rue de Chastes Musée de Dieppe (Château) Ville Dieppe lieuville 49.92436#1.07046