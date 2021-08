Nantes Musée d'arts de Nantes Loire-Atlantique, Nantes Concert / Musique de chambre avec l’ONPL Musée d’arts de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Concert / Musique de chambre avec l’ONPL Musée d’arts de Nantes, 24 octobre 2021, Nantes. 2021-10-24

Horaire : 17:00 18:00

Gratuit : oui Sur présentation d’un billet d’entrée au musée. Sur réservation à l’accueil-billetterie du musée ou sur la billetterie en ligne (ouverture prochaine des réservations). La harpe et le violoncelle, deux instruments qui représentent le romantisme et la passion. Venez écouter ce duo atypique où deux artistes vous emmènent découvrir les œuvres qui les font vibrer, chanter et aimer la musique. Avec Lucie Berthomier à la harpe et Ulysse Aragau au violoncelle. Musée d’arts de Nantes 10 Rue Georges Clemenceau Malakoff – Saint-Donatien Nantes

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Musée d'arts de Nantes Adresse 10 Rue Georges Clemenceau Ville Nantes lieuville Musée d'arts de Nantes Nantes