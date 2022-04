Concert : musique classique par l’Ensemble Improvisation Bagnoles de l’Orne Normandie, 3 juillet 2022, Bagnoles de l'Orne Normandie.

Concert : musique classique par l’Ensemble Improvisation Eglise du Sacre-Coeur Boulevard Albert Christophle Bagnoles de l’Orne Normandie

2022-07-03 17:00:00 17:00:00 – 2022-07-03 18:15:00 18:15:00 Eglise du Sacre-Coeur Boulevard Albert Christophle

Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

L’Association « Musiques Originales de la Grande Europe » organise un concert de musique classique avec l’Ensemble Improvisation de renommée internationale. En duo, Nathalie Blin (professeure titulaire au conservatoire départemental de Laval, violoncelliste) et Eric Blin (compositeur de musique de film, accordéoniste classique).

Au programme : Beethoven, Massenet, Dvorak, Bach, Borodine, Schubert, Vivaldi, Rossini…

Depuis sa création en 2003, le talent des membres de l’Ensemble Improvisation (formation à géométrie variable et originale) a été salué par le public. « Leur forte personnalité, la beauté de leur son, leur grande précision, projetées avec flair et imagination et leur captivante profondeur » ont été louées par la presse internationale. Ayant mené une carrière au plus haut niveau et un parcours multipliant les audaces, les musiciens de l’ Ensemble Improvisation se sont produits sur les plus grandes scènes où leur dévorante curiosité musicale leur fait explorer les nombreuses facettes, styles et richesses des partitions où le grand répertoire et les chefs-d’œuvre de demain fraternisent sans complexe. Également porté par une envie de transmission et de rencontre, l’ Ensemble Improvisation s’attache à développer des moments d’échanges avec le public et privilégie des projets inscrits dans la durée. Il met la même volonté à construire une discographie exigeante et éclectique selon une belle cadence : 3 disques en 4 ans.

Entrée libre (participation aux frais souhaitée).

