Concert – Musique classique de l’Inde du Nord Cosmopolis, 18 février 2022, Nantes.

2022-02-18

Horaire : 20:30

Gratuit : non Entrée : 10 €Réservations auprès de Cosmopolis aux horaires d’ouverture : Tél. 02 52 10 82 00Pass sanitaire à présenter à l’accueil

Concert de Delphine Moulet et Alexis Weisgerber : flûte Bansuri et Tabla La musique Khayal, du nord de l’Inde, est née des influences croisées des temples hindous et des cultures arabo-persanes. Cet art riche d’un système basé sur l’improvisation autour des “Ragas” (cadres mélodiques, littéralement « qui colorent l’esprit »), dépeint les sentiments de l’âme, les saisons, les moments du jour et de la nuit, dans un dialogue musical spontané et progressif entre le soliste (flûte bansuri) et l’accompagnateur (percussions). La flûtiste Delphine Moulet et le percussionniste Alexis Weisgerber vous emmènent dans un voyage musical autour des Ragas à travers des solos méditatifs et des parties rythmées, où la personnalité des mélodies se mélange aux cycles rythmiques, dans un dialogue improvisé. Les artistes Originaire d’Avignon, Delphine Moulet a étudié le bansuri depuis 2010, d’abord au Japon, puis en Inde, auprès de Pt Harsh Wardan, Hariprasad Chaurasia et plusieurs de ses élèves. Elle a participé à de nombreux projets musicaux fusion et classique en Inde, en Europe et en Iran. Elle sera accompagnée au tabla par Alexis Weisgerber, qui a appris en Inde auprès de Shubh Maharaj, dans le style de Bénarès. A Nantes, il promeut la musique classique indienne à travers des concerts et de l’enseignement au sein de l’association Uthana et au Conservatoire. Concert proposé par l’association Uthana

Cosmopolis adresse1} Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr