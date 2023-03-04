CONCERT MUSIQUE BRESILIENNE Auditorium du Grand Nord Mayenne Mayenne
CONCERT MUSIQUE BRESILIENNE Auditorium du Grand Nord, 4 mars 2023, Mayenne Mayenne.
CONCERT MUSIQUE BRESILIENNE
1 esplanade François Mitterrand Auditorium du Grand Nord Mayenne Mayenne Auditorium du Grand Nord 1 esplanade François Mitterrand
2023-03-04 – 2023-03-04
Auditorium du Grand Nord 1 esplanade François Mitterrand
Mayenne
Mayenne
Mayenne
Les élèves du conservatoire se parent des couleurs du Brésil !
En partenariat avec Atmosphères 53, dans le cadre des reflets du cinéma brésilien
+33 2 43 11 19 73
Auditorium du Grand Nord 1 esplanade François Mitterrand Mayenne
dernière mise à jour : 2023-02-08 par