CONCERT MUSIQUE BRESILIENNE Auditorium du Grand Nord, 4 mars 2023, Mayenne Mayenne.

CONCERT MUSIQUE BRESILIENNE

1 esplanade François Mitterrand Auditorium du Grand Nord Mayenne Mayenne Auditorium du Grand Nord 1 esplanade François Mitterrand 
2023-03-04 – 2023-03-04
Auditorium du Grand Nord 1 esplanade François Mitterrand
Mayenne
Mayenne

Mayenne

  Les élèves du conservatoire se parent des couleurs du Brésil !

En partenariat avec Atmosphères 53, dans le cadre des reflets du cinéma brésilien

+33 2 43 11 19 73

Auditorium du Grand Nord 1 esplanade François Mitterrand Mayenne
dernière mise à jour : 2023-02-08 par