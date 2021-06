Arpaillargues-et-AureillacArpaillargues-et-Aureillac Arpaillargues-et-Aureillac Arpaillargues-et-Aureillac Concert musique Baroque Arpaillargues-et-Aureillac Arpaillargues-et-Aureillac Arpaillargues-et-AureillacArpaillargues-et-Aureillac Catégories d’évènement: Arpaillargues-et-Aureillac

Gard

Concert musique Baroque Arpaillargues-et-Aureillac Arpaillargues-et-Aureillac, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Arpaillargues-et-AureillacArpaillargues-et-Aureillac. Concert musique Baroque 2021-07-11 – 2021-07-11 Rue François Miterrand Ancien temple

Arpaillargues-et-Aureillac Gard Arpaillargues-et-Aureillac Gard 12 Arpaillargues-et-Aureillac contact@arpaillargues-aureilhac.fr +33 4 66 22 10 14 https://arpaillargues-aureilhac.fr/ Droits gérés

Détails Catégories d’évènement: Arpaillargues-et-Aureillac, Gard Étiquettes évènement : Autres Lieu Arpaillargues-et-Aureillac Arpaillargues-et-Aureillac Adresse Rue François Miterrand Ancien temple Ville Arpaillargues-et-AureillacArpaillargues-et-Aureillac lieuville 44.00018#4.37207