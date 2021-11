Concert : Musique baroque anglaise Amiens, 11 décembre 2021, Amiens.

Concert : Musique baroque anglaise Amiens

2021-12-11 – 2021-12-11

Amiens Somme

0 0 Composé d’amateurs avertis, l’Ensemble vocal Ambiani est basé à Amiens. Il recrute et rayonne sur les Hauts-de-France et en Ile-de-France. Fondé en 2003, Ambiani est orienté vers le répertoire baroque. Avec des concerts dédiés à l’interprétation d’œuvres des grands compositeurs, mais aussi à celles de compositeurs moins connus ainsi révélées au grand public.

Comprenant une trentaine de choristes disposant d’une réelle expérience vocale, Ambiani est dirigé par José Canalès, directeur artistique. Ténor professionnel, il a chanté dans les formations musicales baroques prestigieuses de France, parfois en Europe.

A l’occasion de ses Concerts, Ambiani cherche à rencontrer le plus vaste public, en lien étroit avec les responsables et collectivités concernés. En partenariat avec les instances culturelles ou associatives locales, le Concert du 11 décembre s’adresse aux musiciens, aux mélomanes et à toutes celles et ceux curieux d’écouter un programme musical original.

Ce programme porte sur des musiques anglaises inédites. Ni ésotériques ni élitistes, elles gagnent à être connues, musiques qui nous touchent et traversent le temps. Les œuvres interprétées émanent de deux compositeurs qui ont marqué leur époque :

– Henry Purcell (1659-1695) avec les « Psaumes de David » ;

– Georg Friedrich Haendel (1685-1759) avec une magnifique pièce musicale composée pour les obsèques de la reine d’Angleterre – la Reine Caroline -, en la célèbre Abbaye de Westminster, oeuvre sous le titre : « The ways of Zion do mourn »

+33 6 74 35 65 31 http://www.ensemble-vocal-ambiani.fr/

Droits réservés

Amiens

