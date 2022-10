Concert Musique ancienne : Sonates italiennes Rosey Rosey Catégories d’évènement: Rosey

Sane-et-Loire

Concert Musique ancienne : Sonates italiennes Rosey, 16 octobre 2022, Rosey.

Eglise St Pierre Rue de la Grange Saint Pierre Rosey Sane-et-Loire

2022-10-16 – 2022-10-16

Rue de la Grange Saint Pierre Eglise St Pierre

Rosey

Sane-et-Loire Rosey EUR 6 12 CONCERT Ensemble La Léon Barbara Hünninger, viole de gambe

Mathilde Blaineau, clavecin Sonata italiana Oeuvres de Vivaldi, Geminiani,Corelli, Leclair Dans le cadre du Festival de Musiques Anciennes de la Plaine au Coteau Réservations souhaitées chaumontpierre@aol.com +33 3 85 47 92 91 Rue de la Grange Saint Pierre Eglise St Pierre Rosey

dernière mise à jour : 2022-10-11

