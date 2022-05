Concert Musi’Caux les Musicales du Caux Maritime Saint-Aubin-sur-Mer Saint-Aubin-sur-Mer Catégories d’évènement: Saint-Aubin-sur-Mer

Concert Musi'Caux les Musicales du Caux Maritime Saint-Aubin-sur-Mer, 8 septembre 2022, Saint-Aubin-sur-Mer.

2022-09-08 – 2022-09-08

Saint-Aubin-sur-Mer Seine-Maritime Concert Musi’Caux – les Musicales du Caux Maritime.

Violon et orgue, avec César Velec et Domenico Severin.

A 20h30 à l’église de St Aubin.

Saint-Aubin-sur-Mer

