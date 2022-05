Concert Musi’Caux les musicales du Caux maritime, 9 septembre 2022, .

Concert Musi’Caux les musicales du Caux maritime

2022-09-09 – 2022-09-09

Musi’Caux les musicales du Caux maritime

Serge, Jane et les autres

En 2021, Vincent Rouard et son piano mobile nous faisait découvrir la musique klezmer. Dans l’atmosphère intimiste de ce lieu chargé d’histoire, avec la chanteuse d’opéra Julie Bailly et la chanteuse de jazz Farah El Hour qu’il accompagnera au piano, Vincent Rouard revisite cette année les plus beaux succès de Gainsbourg..

A 20h30 à l’église de St Aubin.

Libre participation

