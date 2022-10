Concert – Musical time avec la chorale Résonance Les Portes du Coglais Les Portes du Coglais Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Ille-et-Vilaine Les Portes du Coglais Concert autour des comédies musicales proposée par la chorale Résonance des Portes du Coglais. Dirigée depuis 2019 par Charlotte Delbouis (élève du Conservatoire de Rennes), la chorale donnera un concert aux grands airs de comédies musicales françaises et américaines comme Mamma Mia, West Side Story, Les demoiselles de Rochefort, le Fantôme de l’opéra et bien d’autres encore… Cette année, Résonance accueille trois artistes : Sarah Rodriguez et Flavien Maleval, tous deux chanteurs lyriques issus du Pont Supérieur de Rennes et Aurore Le Goff, pianiste accompagnatrice. Deux séances sont proposées : le vendredi 14 octobre à 20h30 et le dimanche 16 octobre à 15h Centre Culturel du Coglais 1 Place Saint-Mélaine Les Portes du Coglais

