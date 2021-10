Concert musical Berstett, 28 novembre 2021, Berstett.

Concert musical 2021-11-28 17:00:00 – 2021-11-28 19:00:00

Berstett Bas-Rhin Berstett

0 EUR L’ensemble Hortus Musicalis a vu le jour en 1989, à l’initiative de Jean-Luc Iffrig, le directeur artistique. En grand choeur tout comme en petites formations de solistes et d’instrumentistes, les voix de musiciens sont expérimentés et professionnels se mêlent pour offrir au mélomane un voyage musical pouvant aller de la Renaissance à l’époque contemporaine. Pour ce programme, l’ensemble est composé de David Brinkert au violon baroque, Laurine Righyni au viole de gambe et Jean-Luc Iffrig au clavecin.

Concert musical à l’église protestante de Bertsett.

+33 3 88 69 47 75

