Concert Musica2 & Con'Brio Eglise Saint-Cyr et Sainte-Julitte CASTELNAU-RIVIERE-BASSE Castelnau-Rivière-Basse

2022-04-23

2022-04-23 – 2022-04-23 Eglise Saint-Cyr et Sainte-Julitte CASTELNAU-RIVIERE-BASSE

Castelnau-Rivière-Basse Hautes-Pyrénées Concerts : Beethoven et Berbiguier par Musica 2, flûte traversière et clarinette.

Stabat Mater – Pergolèse de Con’Brio, 2 voix de femmes et clarinette. Libre participation conbrio.32@gmail.com https://www.facebook.com/ConBrio32 Eglise Saint-Cyr et Sainte-Julitte CASTELNAU-RIVIERE-BASSE Castelnau-Rivière-Basse

