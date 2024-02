Concert Music Session Kaysersberg Vignoble, mercredi 21 février 2024.

Concert Music Session Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Ambiance assurée avec ces reprises de titre du répertoire Rock, Pop et Folk. Buvette sur place

Les groupes et ateliers de l’EMVK vous préparent une soirée chaude avec des reprises de titres Rock, Pop et Folk.

Ambiance assurée.

Buvette sur place EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 19:00:00

fin : 2024-02-21 21:00:00

8 Grand’Rue

Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est emvk@emvk.fr

L’événement Concert Music Session Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2024-02-12 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg