Concert Music Live – John Sende
Pub du Rempart 2 Avenue Gambetta Tournus

2022-02-17 19:30:00

Tournus Saône-et-Loire Concert Music Live avec John Sende ! Venez vous asseoir sur une banquette du Pub du Rempart pour écouter le concert de John Sende, accompagné de sa guitare.

Vous pourrez partager une de nos planches composée de produits locaux et faits maison. Réservations au 03 85 51 10 56. reception@lerempart.com +33 3 85 51 10 56 https://www.lerempart.com/fr Concert Music Live avec John Sende ! Venez vous asseoir sur une banquette du Pub du Rempart pour écouter le concert de John Sende, accompagné de sa guitare.

Pub du Rempart 2 Avenue Gambetta Tournus

