Concert | Music & Friendship, 24 mars 2022, .

Date et horaire exacts : Le jeudi 24 mars 2022

de 19h30 à 21h00

gratuit

Être musicien·ne à Paris suscite de nombreuses rencontres. Au 5ème étage de notre résidence, de belles amitiés et collaborations se forment entre les artistes américains et français. La FEU se réjouit de ces liens et c’est toujours un grand plaisir de voir les alumni revenir le temps d’un concert.

Pour moi, la musique et l’amitié ont toujours été liées. J’ai commencé à jouer de la clarinette pour être avec mes amis dans l’orchestre de l’école, et j’ai la chance de m’être fait d’innombrables amis tout au long de mon parcours musical. Grâce à mon blog (Jenny Clarinet), je me suis fait des amis dans le monde entier, tous connectés par la musique. Pendant mon séjour ici à Paris, à la Fondation des Etats-Unis, je me suis fait plusieurs amis pour la vie.

Je suis ravie d’accueillir quelques-uns de mes amis musiciens pour se joindre à moi dans ce concert, en tant qu’interprètes et compositeurs. La musique a le pouvoir unique de rassembler les gens, et le programme de ce concert reflète cette intersection entre l’amitié et la musique. Je vous invite à célébrer la musique et les amitiés durables lors de ce concert ! ~Jenny Maclay

Contact : contact@fondationdesetatsunis.org https://my.weezevent.com/music-friendship https://www.facebook.com/FondationUSA/

Concert

Date complète :

2022-03-24T19:30:00+01:00_2022-03-24T21:00:00+01:00

Fondation des Etats-Unis