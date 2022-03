Concert Musette’n Roll “La Gâpette” Pleurtuit Pleurtuit Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Pleurtuit

Concert Musette'n Roll "La Gâpette" Pleurtuit, 14 mai 2022, Pleurtuit.

2022-05-14

Pleurtuit Ille-et-Vilaine Pleurtuit Après plus de 1000 concerts, le musette n’roll de La Gâpette a déjà conquis une dizaine de pays. L’enveloppe festive de ses chansons, riches en instrumentations révèle des textes militants emplis d’émotion. Considérant le bistrot comme réel microcosme de la société, les artistes installent à chaque concert leur véritable comptoir sur lequel ils vous servent complicité, humanité et générosité. La Gâpette, c’est donc un projet artistique transversal, citoyen, qui n’hésite pas à prendre les décisions qui s’imposent pour partager avec nous ses valeurs, dans un esprit libre et solidaire. Tarif : 14€

Réduit : 10€ (mineurs, étudiants, demandeurs d’emploi et les membres d’une même famille accompagnés de leur(s) enfant(s))

sur présentation d’un justificatif au moment de la réservation Les ventes des billets se font exclusivement en magasin* ou en ligne* :

En magasin : Fnac / Carrefour / Géant / Magasins U / Intermarché En ligne : www.francebillet.com

