Concert Musée du Protestantisme,de la Réforme à la laïcité Catégorie d’évènement: Tarn

Concert Musée du Protestantisme,de la Réforme à la laïcité, 14 mai 2022, . Concert

Musée du Protestantisme, de la Réforme à la laïcité, le samedi 14 mai à 21:00

Elle interprétera des arrangements des chants issus de différentes cultures : Tziganes, grecs, arabo-andalous, basques… et des compositions personnelles. Le genre de la berceuse se retrouve dans toutes les sociétés du monde, tant dans le répertoire classique que populaire. Il offre un merveilleux pont entre les cultures, les langues, en reliant tout un chacun à ses origines et son universalité.

Animation gratuite pour tous – Respect des protocoles sanitaires en vigueur.

Concert poétique autour de berceuses du monde et autres chants profanes ou sacrés par Elodie Loustau. Musée du Protestantisme,de la Réforme à la laïcité La Ramade, 81260 Ferrieres Ferrières Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T21:00:00 2022-05-14T22:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Tarn Autres Lieu Musée du Protestantisme,de la Réforme à la laïcité Adresse La Ramade, 81260 Ferrieres lieuville Musée du Protestantisme,de la Réforme à la laïcité Departement Tarn

Musée du Protestantisme,de la Réforme à la laïcité Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

Concert Musée du Protestantisme,de la Réforme à la laïcité 2022-05-14 was last modified: by Concert Musée du Protestantisme,de la Réforme à la laïcité Musée du Protestantisme,de la Réforme à la laïcité 14 mai 2022 de la Réforme à la laïcité Musée du Protestantisme

Tarn