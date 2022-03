Concert Musée du nouveau monde La Rochelle Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Concert Musée du nouveau monde, 14 mai 2022, La Rochelle. Concert

Musée du nouveau monde, le samedi 14 mai à 20:00

Concerts déambulatoires de 10 minutes sur les 5 différents niveaux du musée autour d’un répertoire musical varié allant du 18e siècle au milieu du 20e siècle. Par l’Ouïe fine un quator composé de 2 violonistes, 1 violoncelliste et 1 altiste et les élèves du Lycée Dautet, réaliseront des présentations d’œuvres. Un projet qui s’inscrit dans le dispositif national lié à la Nuit Européenne des Musées, « La classe, l’œuvre ».

Entrée libre

Concerts déambulatoires Musée du nouveau monde 10 rue Fleuriau, 17000, La Rochelle La Rochelle Charente-Maritime

