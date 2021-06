Concert Musée Denon, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Chalon-sur-Saône.

Concert

Musée Denon, le samedi 3 juillet à 21:00

En résonnance avec l’exposition Miroir du Prince, nous vous proposons un programme de pièces vocales et instrumentales bourguignonnes de la période ducale et du XVèmIe siècle, interprétées au luth et à la voix par Frédéric Dufoix. Si la Renaissance française est clairement établie au XVIème siècle, le prestige et la puissance du duché de Bourgogne les siècles précédents ont légué à la postérité un patrimoine musical raffiné.

Concert donné à 21h, 21h45 et 22h30 (durée 20 min). Entrée libre, jauge maximum fixée à 45 personnes

Musée Denon Place de l’Hôtel de Ville, 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire



