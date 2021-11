Concert Murmur Morlaix, 9 janvier 2022, Morlaix.

Concert Murmur bar « Le Ty coz » 10, venelle au beurre Morlaix

2022-01-09 19:00:00 – 2022-01-09 bar « Le Ty coz » 10, venelle au beurre

Morlaix Finistère

Réunis par l’envie de mettre sur scène des ambiances plus intimistes que dans leurs autres projets souvent électriques, les trois membres de Murmur produisent une musique inspirée des pays d’Orient ou d »Occident et chargée de leurs parcours propres et éclectiques.

Ce Trio cherche à développer des mélodies entêtantes qui amènent à une détente simple avec des compositions originales et sensitives créant une atmosphère tendre et cinématographique.

F.Espinasse : Sax/Chant/Mélodica

JF.Ferchaud : Basse

A.Raux : Guitare

+33 2 98 88 07 65

bar « Le Ty coz » 10, venelle au beurre Morlaix

