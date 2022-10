CONCERT MULE JENNY Moliets-et-Maa, 23 octobre 2022, Moliets-et-Maa.

CONCERT MULE JENNY

2022-10-23 – 2022-10-23

Mule Jenny est d’abord un album solo : All These Songs Of Love And Death, des morceaux écrits, joués et enregistrés seul. Ce disque est sorti le 10 décembre 2021 conjointement sur Grabuge rec. / Figures Libres rec. / Araki rec. Distribué par l’Autre Distribution.

Avec Théo Guéneau et Max Roy (Lysistrata) nous avons formé le groupe du même nom : tournée au printemps 2022 (Konsato Booking).

« …esthétique lumineuse et singulière, à l’origine de la musique puissante sinueuse et accidentée de ce premier LP, univers post-hardcore aérien digne des plus belles heures du label Dischord » Longueurs d’Onde

« …entre les signatures rythmiques d’un Frank Zappa, les dissonances alambiquées d’un Bowie et la voix sombre et claire d’un Ian Curtis qui aurait réglé bien de de ses problèmes » Rolling Stone

*Écouter :

https://mulejenny.bandcamp.com/

**Écouter-regarder :

https://www.youtube.com/watch?v=

Mule Jenny est un solo en studio et un trio en live avec un répertoire élargi…

Kontainer

chez Kontainer 1074, route de Capbreton, Moliets-et-Maa

