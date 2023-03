Concert : Mujeres del nuevo mundo Ecomusée du Pays de la Cerise Fougerolles-Saint-Valbert Fougerolles-Saint-Valbert Catégories d’Évènement: Fougerolles-Saint-Valbert

2023-07-26 – 2023-07-26

Haute-Saône Fougerolles-Saint-Valbert Dans le cadre du festival Musique et Mémoire.

Mujeres del nuevo mundo Musiques et chants traditionnels d’Amérique du Sud

Diana Baroni Trio

21h à l’Ecomusée du pays de la cerise de Fougerolles Ce concert convoque poétesses, compositrices, rêveuses, mères, dont la féminité s’exprime au travers de leurs créations artistiques et de leurs œuvres. De la Vierge Marie, à Sor Juana Inés de la Cruz, en passant par la Mère Terre ou Pachamama, selon la tradition des peuples indigènes afro-amérindiens, ce programme rend hommage aux personnalités féminines marquantes du Nouveau Monde, à travers une sélection poétique, de leur héritage musical ancestral depuis l’époque de la colonisation jusqu’à nos jours. Réservation obligatoire 06 40 87 41 39, festival@musetmemoire.com

Tarifs : 15 €, 12 € (adhérents Musique et Mémoire), 5 € (réduit) festival@musetmemoire.com https://musetmemoire.com/ Ecomusée du Pays de la Cerise 206 Le Petit Fahys Fougerolles-Saint-Valbert

