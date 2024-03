Concert MUba Eugène Leroy Tourcoing, mardi 11 juin 2024.

Concert Artistes-enseignants du conservatoire de Tourcoing, « Impressions en regards » Mardi 11 juin, 20h00 MUba Eugène Leroy Tarif : gratuit

Début : 2024-06-11T20:00:00+02:00 – 2024-06-11T21:00:00+02:00

Ce programme rend hommage à Claude Debussy, compositeur phare de la période impressionniste, à travers les visions sonores, de timbres et d’harmonies de compositeurs du 20e siècle (Pierre Boulez, Othman Louati, Tristan Murail, Albert Roussel et Germaine Tailleferre).

Proposé par le Conservatoire à rayonnement départemental de Tourcoing.

MUba Eugène Leroy 2 rue Paul Doumer 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 03 20 28 91 60 http://www.muba-tourcoing.fr/ [{« type »: « link », « value »: « http://muba-boutique.tourcoing.fr »}] Le MUba Eugène Leroy, musée des Beaux-Arts de Tourcoing, fait dialoguer par des vis-à-vis stylistiques et thématiques ses collections d’art ancien, art moderne et art contemporain. Le musée présente également les oeuvres de la donation Eugène Leroy réalisée en 2010 ainsi que de grandes expositions temporaires. Une programmation culturelle riche invite les arts vivants au coeur des salles d’exposition. Métro ligne 2, arrêt Tourcoing centre

