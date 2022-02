Concert — MS NINA Badaboum Paris Catégories d’évènement: île de France

Concert — MS NINA Badaboum, 26 mai 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 26 mai 2022

de 19h00 à 23h00

payant

Autrefois introvertie, pointée du doigt pour sa différence et qualifiée de « weirdo », Jorgelina Torres est aujourd’hui une jeune femme forte qui s’assume pleinement. Autrefois introvertie, pointée du doigt pour sa différence et qualifiée de « weirdo », Jorgelina Torres est aujourd’hui une jeune femme forte qui s’assume pleinement. À travers son alter ego Ms Nina, la jeune femme originaire d’Argentine et aujourd’hui basée à Madrid propose une musique engagée qui se bat pour l’égalité des sexes, condamne le machisme et l’homophobie sur des beats reggaeton sulfureux et terriblement dansants. Une co-production Badaboum x Pedro Booking Badaboum 2 Rue des Taillandiers Paris 75011

8 : Ledru-Rollin (Paris) (231m) 76 : Charonne – Keller (Paris) (120m)

2022-05-26T19:00:00+01:00_2022-05-26T23:00:00+01:00

