Bibliothèque de Pontavert, le samedi 22 janvier 2022 à 20:30

Voilà déjà plus de 10 ans que les deux frères, originaires de Laon, se sont passionnés pour la musique manouche. Ils nous proposent désormais leurs compositions, accompagnés de Rémi Gadret à la contrebasse. Mené par Sylvain Mollard à la guitare, MS Jazz Trip est une synthèse de ses influences diverses. Il qualifie sa musique de « chansons instrumentales », où les mélodies aux sonorités jazzy, manouches, parfois hispanisantes se mêlent avec mélancolie à une énergie Rock… Concert MS JAZZ TRIP Bibliothèque de Pontavert 1 place du Général de Gaulle 02160 Pontavert Pontavert Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T20:30:00 2022-01-22T21:30:00

