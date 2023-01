CONCERT – MR OIZO X GARFLD Montpellier, 1 avril 2023, Montpellier .

CONCERT – MR OIZO X GARFLD

2023-04-01 – 2023-04-01

EUR 25 25 MR OIZO X GARFLD

MR OIZO

Quentin Dupieux aka Mr Oizo, est surtout connu pour son art minutieux de fusionner les sons et images, donnant naissance à des clips vidéos uniques en leur genre. Entre techno, house et électro, traduit en animations virtuelles, il se baigne entièrement dans le monde de la création. Ce touche à tout à l’imagination démesurée a su bâtir un univers artistique qui va de film barrés, en albums à la fois expérimentaux et populaires. L’artiste est partout et ses lives cartonnent dans le monde entier. C’est un immense plaisir de l’accueillir le samedi 1er avril à la Halle Tropisme !

GARFLD

Bad boy le plus éclectique et le plus anglais de la scène underground electro et break française, le discret mais respecté Garfld fait exploser les frontières entre breakbeat, hip-hop, electro-rock, soul, reggae, broken beat, et bass-music sans aucune limites. Aprés de nombreux shows radio et des mixes partout en France, Garfld crée il y a 10 ans au club mythique du grand sud le Rockstore les soirées ‘Soundklash’ puis les ‘Punx’. Depuis, ce soldat du beat multicartes écume les festivals à l’internationale, partage les scènes avec ses mentors, accumule les premières partie de pointures mondiales… devient résident des événements Freshly Cut, et crée avec ces derniers le Worldwide Festival avec Gilles Peterson dans le sud de la France et en Asie… un background qui en fait un dj versatile, avec un bon sens de la musique, de la scène.., et de la fête…!!

