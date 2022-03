Concert “Mr Josskin” Gigny-sur-Saône, 4 mars 2022, Gigny-sur-Saône.

Concert “Mr Josskin” 6, rue du pont 6 Rue du Pont Gigny-sur-Saône

2022-03-04 – 2022-03-04 6, rue du pont 6 Rue du Pont

Gigny-sur-Saône Saône-et-Loire Gigny-sur-Saône

EUR 3 5 Le bar associatif fartfelien ouvre à 19h et accueille “Mr Josskin” qui animera la soirée de ses chants accompagnés à l’accordéon. Il fournira un livret avec les paroles des chansons. Vous pourrez ainsi l’accompagner.

En restauration, les bénévoles vous proposent, pour 7€ un hamburger maison et salade, et pour 3€ un dessert. Réservation avant le 01/03 à 20h. Petite restauration sur place sans réservation.

Il faudra adhérer pour l’année 2022. 5€ à l’année ou 2.5 en tarif réduit (étudiants et chômeurs).

fartfelien@aol.com +33 3 85 44 85 60 https://morarderic.wixsite.com/fartfelu-fartfelien

Le bar associatif fartfelien ouvre à 19h et accueille “Mr Josskin” qui animera la soirée de ses chants accompagnés à l’accordéon. Il fournira un livret avec les paroles des chansons. Vous pourrez ainsi l’accompagner.

En restauration, les bénévoles vous proposent, pour 7€ un hamburger maison et salade, et pour 3€ un dessert. Réservation avant le 01/03 à 20h. Petite restauration sur place sans réservation.

Il faudra adhérer pour l’année 2022. 5€ à l’année ou 2.5 en tarif réduit (étudiants et chômeurs).

6, rue du pont 6 Rue du Pont Gigny-sur-Saône

dernière mise à jour : 2022-02-23 par