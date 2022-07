Concert Mr et Mrs Lago au P’tit Gruchet Gruchet-Saint-Siméon Gruchet-Saint-Siméon Catégories d’évènement: Gruchet-Saint-Siméon

530 Rue André Lecomte Gruchet-Saint-Siméon Seine-Maritime

2022-07-29 20:00:00 – 2022-07-29 23:00:00 Gruchet-Saint-Siméon

Réservation obligatoire avant le 22 juillet au 02.35.83.17.60 leptitgruchet@gmail.com +33 2 35 83 17 60 Mr et Mrs Lago seront en concert au P’tit Gruchet ce vendredi 29 juillet à partir de 20h !

