Concert • Mozart, une vie, un génie Le Grand Sud, 3 juillet 2022, Lille.

Concert • Mozart, une vie, un génie

Le Grand Sud, le dimanche 3 juillet à 16:30

Pour sa soirée d’ouverture, le festival Clef de Soleil invite l’ensemble à cordes “La Notte bleue” qui célèbrera Mozart : sa vie racontée en habits d’époque et en musique ! L’Orchestre de Chambre de Huy a été créé en 1980 à l’initiative du regretté violoniste Jean-Claude Kromenacker, professeur au Conservatoire de Huy. Il a dirigé l’Orchestre de Chambre ainsi que les Archets de Huy pendant plus de 35 ans, jusqu’à son décès.​ En 2017, l’ensemble a pris son deuxième souffle sous la houlette de Luc Baiwir, de Laurence Lacroix, violon conducteur et de Christian Lalune, à la direction d’orchestre.​ L’Orchestre est uniquement composé de cordes (violons, altos, violoncelles et contrebasse). Son répertoire est varié et les prestations nombreuses, comme par exemple : l’accompagnement des sœurs Camille et Julie Berthollet (Sérénade de Dvorák – Concerto pour 2 violons de Vivaldi), le spectacle Adiemus de K. Jenkins (en association avec la chorale du Conservatoire de Huy de L. Hougardy), le concerto pour trombone de Luc Baiwir avec Alain Pire en soliste, et le spectacle « Mozart, une vie, un génie » en habits d’époque avec comédiens et solistes évoquant la vie de Mozart…

Gratuit, dans la limite des places disponibles

Le festival Clef de Soleil célèbre Mozart avec l’ensemble à cordes La Notte Bleue

Le Grand Sud 50 Rue de l’Europe, 59000 Lille Lille Lille-Sud Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-03T16:30:00 2022-07-03T18:00:00