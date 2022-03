Concert Mozart Ravel Amphithéatre Henri Cartan Bat 427 Bures-sur-Yvette Catégories d’évènement: Bures-sur-Yvette

Essonne

Concert Mozart Ravel Amphithéatre Henri Cartan Bat 427, 27 mars 2022, Bures-sur-Yvette. Concert Mozart Ravel

Amphithéatre Henri Cartan Bat 427, le dimanche 27 mars à 17:00

Concert Mozart Ravel ——————– ### L’orchestre symphonique du campus d’Orsay sera dirigé par son chef permanent Martin Barral Programme : Mozart : symphonie n°40 en sol mineur Ravel : “Ma mère l’Oye” et “Alborada del Gracioso” dans leurs versions pour orchestre. La symphonie n°40 en sol mineur composée en 1788 est l’avant-dernière et la plus connue des symphonies de Mozart, avec son thème initial que tout le monde a en tête, comme pour la 5ème de Beethoven. Les deux oeuvres de Ravel ont été composées initialement pour le piano, “Alborada del Graciozo” en 1905 dans le recueil “Miroirs” qui marque une évolution importante dans le style du compositeur et “Ma mère l’Oye” en 1910 pour être jouée par de jeunes enfants. Ces pièces ont été orchestrées par le compositeur avec un tel génie que leurs version pour orchestre feraient presque oublier leurs versions initiales.

Plein tarif 15€ Etudiants chômeurs 5€ Prévente 10€ Moins de 12 ans gratuit

Mozart Symphonie N° 40 Ravel Alborada de gracioso, Ma mère l’Oye Amphithéatre Henri Cartan Bat 427 91400 orsay Bures-sur-Yvette Montjay Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-27T17:00:00 2022-03-27T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bures-sur-Yvette, Essonne Autres Lieu Amphithéatre Henri Cartan Bat 427 Adresse 91400 orsay Ville Bures-sur-Yvette lieuville Amphithéatre Henri Cartan Bat 427 Bures-sur-Yvette Departement Essonne

Amphithéatre Henri Cartan Bat 427 Bures-sur-Yvette Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bures-sur-yvette/

Concert Mozart Ravel Amphithéatre Henri Cartan Bat 427 2022-03-27 was last modified: by Concert Mozart Ravel Amphithéatre Henri Cartan Bat 427 Amphithéatre Henri Cartan Bat 427 27 mars 2022 Amphithéatre Henri Cartan Bat 427 Bures-sur-Yvette Bures-sur-Yvette

Bures-sur-Yvette Essonne