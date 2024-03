Concert Mozart Place Mirabeau Pertuis, dimanche 7 avril 2024.

Concert Mozart Place Mirabeau Pertuis Vaucluse

Mozart pour choeur et solistes

Opus13, Ensemble vocal d’Aix-en-Provence, 50 chanteurs et 4 solistes dirigés par Marie-Hélène Coulomb et accompagnés au piano par Magali Guarino, interprètent deux œuvres de Mozart: La Messe du Couronnement et les Litanies du vénérable sacrement de l’autel. 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 16:00:00

fin : 2024-04-07 17:30:00

Place Mirabeau Eglise St Nicolas

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur g.trucy@free.fr

L’événement Concert Mozart Pertuis a été mis à jour le 2024-03-14 par Office de Tourisme de Pertuis