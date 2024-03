Concert MOZART Messe en ut – BRAHMS – MENDELSSOHN Eglise Saint Louis en l’Ile Paris, vendredi 5 avril 2024.

Concert MOZART Messe en ut – BRAHMS – MENDELSSOHN MOZART Grande Messe en ut – BRAHMS Schicksalslied (Le Chant du Destin) pour chœur et orchestre – MENDELSSOHN – Ouverture “Les Hébrides” Vendredi 5 avril, 20h30 Eglise Saint Louis en l’Ile Tarif normal 25€ – tarif réduit 20€ – gratuit -12 ans

Début : 2024-04-05T20:30:00+02:00 – 2024-04-05T22:30:00+02:00

Au cours de ce concert, donné avec l’Ensemble Vocal du Chesnay, nous partagerons la tendresse et la musicalité de Mozart au « classicisme » poussé à son paroxysme , le romantisme de Mendelssohn, au style lyrique et raffiné, et la nostalgie de l’époque romantique de Brahms, à l’esthétique d’une troublante originalité, riche de magnifiques couleurs musicales et de mélodies inventives.

Eglise Saint Louis en l'Ile
19 Rue Saint-Louis en l'Ile
75004 Paris
France