Concert Mozart l’éternel Briare, 9 décembre 2021, Briare.

Concert Mozart l’éternel Briare

2021-12-09 20:00:00 20:00:00 – 2021-12-09 22:00:00 22:00:00

Briare Loiret Briare

Concert Mozart l’éternel organisé par Jean Manifacier, Association Autrement classique, à l’auditorium jean Poulain.Le 22 avril 1785, Leopold Mozart quitte Vienne où il est allé rendre visite à son fils. Ils ne se reverront plus. Encore quelques lettres et le 28 mai 1887, Leopold meurt à Salzbourg. Wolfgang se trouve orphelin de ce père qu’il a tant aimé et tant craint. Le voilà libre. Le génie de Mozart était sans doute trop grand pour s’épanouir dans les chaînes. Mais que serait devenu ce génie sans celui qui sa vie durant n’a eu de cesse de l’éduquer, de le conseiller, de le protéger au risque de l’étouffer ? Sans celui qui, l’exploitant, fit de son génie un art et du petit Wolferl, Wolfgang Amadeus Mozart le compositeur dont Joseph Haydn disait qu’il était le premier de son temps.

Concert Mozart l’éternel organisé par Jean Manifacier (Association Autrement classique).

contact@autrementclassique.com https://www.autrementclassique.com/

Concert Mozart l’éternel organisé par Jean Manifacier, Association Autrement classique, à l’auditorium jean Poulain.Le 22 avril 1785, Leopold Mozart quitte Vienne où il est allé rendre visite à son fils. Ils ne se reverront plus. Encore quelques lettres et le 28 mai 1887, Leopold meurt à Salzbourg. Wolfgang se trouve orphelin de ce père qu’il a tant aimé et tant craint. Le voilà libre. Le génie de Mozart était sans doute trop grand pour s’épanouir dans les chaînes. Mais que serait devenu ce génie sans celui qui sa vie durant n’a eu de cesse de l’éduquer, de le conseiller, de le protéger au risque de l’étouffer ? Sans celui qui, l’exploitant, fit de son génie un art et du petit Wolferl, Wolfgang Amadeus Mozart le compositeur dont Joseph Haydn disait qu’il était le premier de son temps.

JM

Briare

dernière mise à jour : 2021-11-03 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX