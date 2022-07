Concert – Mozart Die Die Catégories d’évènement: Die

Drôme

Concert – Mozart Die, 20 août 2022

Cathédrale, 3 rue Notre Dame, Die, Drôme

2022-08-20 20:30:00

Cathédrale 3 rue Notre Dame

Die

Concert Mozart: Messe K139

Direction: Monique Cieren

100 choristes de Die Cantat et Musique et chant d’été; Ensemble instrumental J.M.R. Denis; solistes: C.Bernardini, Z.Galmiche, P.Garayt, J.Gomez.

Extraits de Vivaldi en première partie
+33 6 28 28 66 99

