2022-05-28 20:30:00 20:30:00 – 2022-05-28 22:00:00 22:00:00

Romans-sur-Isère Drôme EUR Les chœurs La Tarentelle de Bésayes, De Usu Canendi de Lyon et l’orchestre Da Chiesa de Vevey en Suisse vous invitent à découvrir deux magnifiques œuvres de Mozart : l’oratorio Davide Penitente et le motet Exsultate Jubilate tarentelle26@yahoo.fr https://choralelatarentelle.jimdofree.com/ Romans-sur-Isère

