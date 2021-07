Eyragues Eyragues Bouches-du-Rhône, Eyragues Concert Moussu T e Lei Jovents « Opérette Marseillaise » Eyragues Eyragues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Eyragues

Concert Moussu T e Lei Jovents « Opérette Marseillaise » Eyragues, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Eyragues. Concert Moussu T e Lei Jovents « Opérette Marseillaise » 2021-07-21 – 2021-07-21 Rue du Lavoir couvert Parc des Poètes

Eyragues Bouches-du-Rhône Moussu T e Lei Jovents s’approprient des refrains marseillais tirés des œuvres de Vincent Scotto, Geoges Sellers et René Sarvil, remis au goût du jour. Un florilège de chansons anciennes remises au goût du jour. espaceculturetourisme@orange.fr +33 4 90 92 84 47 Moussu T e Lei Jovents s’approprient des refrains marseillais tirés des œuvres de Vincent Scotto, Geoges Sellers et René Sarvil, remis au goût du jour. dernière mise à jour : 2021-07-02 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Eyragues Étiquettes évènement : Autres Lieu Eyragues Adresse Rue du Lavoir couvert Parc des Poètes Ville Eyragues lieuville 43.84164#4.83903

Évènements liés