Concert : Mourenx a des talents Salle de spectacle 23 place des Pyrénées Mourenx

2022-03-05

Par ADEMA 64.

Pour la deuxième édition, l'association ADEMA 64 ouvre la scène de la salle de spectacle à nos jeunes talents locaux : chant, danse, humour, théâtre, magie, performances artistiques… Ils vont vous épater !

+33 5 59 60 73 03

Pixabay

