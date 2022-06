Concert Mouezh Paotred Breizh « Le Chœur d’Hommes de Bretagne » Pordic Pordic Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Pordic

Concert Mouezh Paotred Breizh « Le Chœur d’Hommes de Bretagne » Pordic, 30 juillet 2022, Pordic. Concert Mouezh Paotred Breizh « Le Chœur d’Hommes de Bretagne »

10 bis Rue Gabriel Guégan Eglise Saint-Pierre Pordic Côtes d’Armor Eglise Saint-Pierre 10 bis Rue Gabriel Guégan

2022-07-30 21:00:00 – 2022-07-30 22:30:00

Eglise Saint-Pierre 10 bis Rue Gabriel Guégan

Pordic

Côtes d’Armor Une grande soirée conviviale dédiée à la Bretagne, une immersion dans la culture et le folklore Breton à ne pas manquer avec ce Chœur d’Hommes, 60 voix accompagnées par divers instruments : Harpe Celtique, Clavier, Flûte, Uillean pipe, Bombarde, Cornemuse. +33 6 79 15 29 23 Une grande soirée conviviale dédiée à la Bretagne, une immersion dans la culture et le folklore Breton à ne pas manquer avec ce Chœur d’Hommes, 60 voix accompagnées par divers instruments : Harpe Celtique, Clavier, Flûte, Uillean pipe, Bombarde, Cornemuse. Eglise Saint-Pierre 10 bis Rue Gabriel Guégan Pordic

dernière mise à jour : 2022-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Pordic Other Lieu Pordic Adresse Pordic Côtes d'Armor Eglise Saint-Pierre 10 bis Rue Gabriel Guégan Ville Pordic lieuville Eglise Saint-Pierre 10 bis Rue Gabriel Guégan Pordic Departement Côtes d'Armor

Pordic Pordic Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pordic/

Concert Mouezh Paotred Breizh « Le Chœur d’Hommes de Bretagne » Pordic 2022-07-30 was last modified: by Concert Mouezh Paotred Breizh « Le Chœur d’Hommes de Bretagne » Pordic Pordic 30 juillet 2022 10 bis Rue Gabriel Guégan Eglise Saint-Pierre Pordic Côtes d'Armor

Pordic Côtes d'Armor