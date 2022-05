Concert – Mouez Ar Jakez Dinard Dinard Catégories d’évènement: Dinard

Concert – Mouez Ar Jakez Dinard, 22 mai 2022, Dinard. Concert – Mouez Ar Jakez Église notre Dame Place du Général de Gaulle Dinard

2022-05-22 16:30:00

Musique sacrée et profane, polyphonies du Moyen-Age autour du chemin de St Jacques de Compostelle. Chœur de l'association des Amis de St Jacques de Compostelle sous la direction d'Aurélie Barbelin. Et chœur de Dinard Cantoribus sous la direction d'Isabelle Ginet-Besnard. Entrée gratuite, libre participation. Dimanche 22 mai 2022 – 16h30 – Eglise notre Dame

