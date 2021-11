Brives-Charensac Maison pour tous de Brives Charensac,1 route de Coubon Brives-Charensac, Haute-Loire Concert « Mots pour mômes » Maison pour tous de Brives Charensac,1 route de Coubon Brives-Charensac Catégories d’évènement: Brives-Charensac

Haute-Loire

Concert « Mots pour mômes » Maison pour tous de Brives Charensac,1 route de Coubon, 22 décembre 2021, Brives-Charensac. Concert « Mots pour mômes »

Maison pour tous de Brives Charensac, 1 route de Coubon, le mercredi 22 décembre à 16:30

Les mots sont à la fête, tous les mots, sous toutes les formes, l’orthographe qui parfois nous met à mal, le pourquoi du comment, les émotions que ces mots génèrent… d’une manière générale, ce nouveau spectacle… enfin… ce « concerto pour marmots » met les points sur les « i » et la langue française à l’honneur. Le tout sur des rythmes rock et des mélodies douces et pétillantes !

7 €, adhérent MPT : 5 €

Concert enfants Maison pour tous de Brives Charensac,1 route de Coubon Brives Charensac Brives-Charensac Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-22T16:30:00 2021-12-22T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Brives-Charensac, Haute-Loire Autres Lieu Maison pour tous de Brives Charensac,1 route de Coubon Adresse Brives Charensac Ville Brives-Charensac lieuville Maison pour tous de Brives Charensac,1 route de Coubon Brives-Charensac